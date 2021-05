Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.adidas sei 2021 gut ins Spiel gekommen. So habe der Sportartikelhersteller Zahlen fürs erste Jahresviertel vorgelegt, die über den Erwartungen der Analysten lägen. Zudem schraube das Unternehmen aus Herzogenaurach seine Umsatzprognose für dieses Jahr nach oben. Die Aktie goutiere das mit einem Freudensprung.Konkret seien die Erlöse um 20 Prozent auf knapp 5,3 Milliarden Euro gestiegen. Währungsbereinigt habe das Plus sogar 27 Prozent betragen. Dabei habe der Konzern von einer starken Entwicklung in China profitiert.Auch die Profitabilität habe sich deutlich verbessert, nachdem im Vorjahr erstmals die Corona-Pandemie erheblich belastet habe. So sei das Betriebsergebnis von 48 Millionen auf 704 Millionen Euro gestiegen. Unter dem Strich seien im fortgeführten Geschäft 502 Millionen Euro hängen geblieben, nach 26 Millionen Euro im Vorjahr. In den Zahlen nicht mehr enthalten sei die zum Verkauf stehende US-Tochter Reebok. Die Zahlen hätten allesamt über den Erwartungen der Analysten gelegen.Auch der Ausblick mache Laune: Der Konzern erwarte nun einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von knapp 20 Prozent und damit am oberen Ende seiner bisherigen Prognose. Bisher habe der Konzern einen Anstieg um 15 bis 20 Prozent in Aussicht gestellt.Die Aktie gewinne am Freitag-Morgen an der DAX-Spitze rund sieben Prozent und notiere bei 277,55 Euro. Der Kurs überwinde damit sowohl die 200-Tage-Linie (275,26 Euro) als auch die 50-Tage-Linie (276,25 Euro). Damit helle sich das charttechnische Bild auf.adidas sei, wie die Quartalszahlen belegen würden, 2021 gut aus den Startblöcken gekommen. Auch die erhöhten Prognosen kämen bei den Anlegern gut an. Würden die skizzierten charttechnischen Hürden auch auf Schlusskurs-Basis genommen, bestehe Potenzial bis in den Bereich von 300 Euro. DER AKTIONÄR ist für die adidas-Aktie weiterhin optimistisch und empfiehlt investierten Anlegern, auf dem Spielfeld zu bleiben, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2021)Mit Material von dpa-AFX