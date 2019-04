Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (17.04.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe.Mit Hilfe des "HSBC Trendkompass" würden die Analysten gerne relativ starke Aktien (RSL) filtern. Gemessen am Levy‘schen Kriterium gehöre die adidas-Aktie derzeit zu den besten DAX-Werten. Gleichzeitig notiere der Titel nahezu auf Allzeithoch (230,15 EUR), was die gute technische Grundverfassung unterstreiche. Dazu komme die "bullishe" Auflösung der Schiebezone des letzten Jahres. Aus deren Höhe ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial bis rund 258 EUR. Auf der Indikatorenseite möchten die Analysten den MACD hervorheben. Der Trendfolger sei nicht nur "long" positioniert, sondern habe zuletzt auch dem Beispiel der Relativen Stärke folgen und eine wichtige Abwärtstrendlinie brechen können. Besonders für tradingaffine Anleger habe der Titel allerdings noch ein weiteres Argument zu bieten. Die Analysten würden einen Einstieg in trendstarke Papiere wissen, nachdem diese eine Konsolidierung durchlaufen hätten, besonders zu schätzen. Eine solche Verschnaufpause habe die adidas-Aktie seit Anfang April in den kürzerfristigen Zeitebenen durchlaufen und liefere mit dem gestrigen Mini-Gap (227,00/227,25 EUR) das Signal für den nächsten Kursschub. Den Stopp auf der Unterseite könnten Investoren auf Basis des alten Rekordhochs bei 215,50 EUR platzieren, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 17.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:228,95 EUR -0,26% (17.04.2019, 08:51)