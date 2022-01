Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (14.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Lieferkettenengpässe hätten der Sportartikelbranche stark zugesetzt. Die Aktie von adidas sei bei den Anlegern in Ungnade gefallen - seit dem Hoch vom August betrage das Minus 25 Prozent. Auf welche charttechnischen Marken komme es jetzt an? Wie stehe adidas im Bewertungscheck mit der Konkurrenz da?25 Prozent Verlust in fünf Monaten - so viel habe die adidas-Aktie (den Extremfall 2020, als im Corona-Crash alles gefallen sei wie ein Stein, ausgeklammert) zuletzt 2014 verloren, als der Konzern große Probleme in Russland gehabt habe.Damals wie heute sei allerdings wichtig, dass es sich um temporäre Schwierigkeiten und keine grundlegenden Probleme handele. Der Sportmarkt boome und werde nach Corona noch mal einen kräftigen Push erleben, da die Menschen nach all den Einschränkungen einen ausgeprägten Bewegungsdrang haben würden.Die Analysten von Statista würden schätzen, dass das Umsatzvolumen im weltweiten Sportartikelmarkt bis 2024 auf mehr als 670 Milliarden Dollar steige. 2019 seien es lediglich 500 Milliarden gewesen. Dabei würden die Hersteller von einer überproportionalen Markentreue der Kunden profitieren. 65 Prozent der deutschen adidas-Kunden würden sagen, dass sie "eher auf die Marke achten". In der Gesamtbevölkerung seien es nur 42 Prozent. Nike 31 und das von PUMA 33.Das Verhältnis von Unternehmenswert zu Umsatz belaufe sich bei adidas auf 2,1, das Verhältnis von Unternehmenswert zu EBITDA auf 13. Nike komme hier auf Werte von 4,4 und 23,6, PUMA auf 2 und 14,5.Trotzdem sehe der adidas-Chart weiterhin nicht einladend aus. Die Aktie notiere unter den GDs 50, 100 und 200 und sende derzeit keine Signale, dass sich das zeitnah ändere. Positiv: adidas halte sich über der horizontalen Unterstützung im Bereich 244 Euro. Werde sie durchbrochen, könnte es schnell in Richtung 230 Euro abwärts gehen.adidas sei infolge der Korrektur unter den Stoppkurs des "Aktionär" gefallen. Doch Potenzial sei noch reichlich vorhanden und die Marke mit den drei Streifen sei eine der stärksten der Welt. Watchlist, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. (Analyse vom 14.01.2022)