Es bleibe zu hoffen, dass die Politik beim Kampf gegen die Coronavirus-Ausbreitung mit Augenmaß vorgehe und keine nachhaltigen Schäden der Wirtschaft riskiere. Sollte sie dies tun und sollten Deutschland und andere Länder bald wieder hochfahren, ist "Der Aktionär" optimistisch, dass sowohl adidas als auch PUMA mit ihren starken Weltmarken schnell wieder die Kurve kriegen, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 08.04.2020)



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (08.04.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Olympia ebenso verschoben wie die Fußball-EM und die Copa America, der Betrieb in den Top-Ligen fast aller Top-Sportarten eingestellt, Klassiker wie Tennis in Wimbledon abgesagt - für die Sportartikelhersteller würden große Marketing-Events wegen Corona wegfallen. Doch das scheine noch das geringste Problem zu sein."Die Lage ist ernst", habe adidas-Vorstandschef Kasper Rorsted Ende März im Interview der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gestanden. Allein in China habe der Umsatzrückgang für sein Unternehmen im ersten Quartal bei bis zu einer Milliarde Euro gelegen.Auf den wichtigsten Märkten weltweit seien die Läden der drei größten Sportartikel-Unternehmen und die ihrer Handelspartner geschlossen. Die Umsätze der Marken mit dem Swoosh, den drei Streifen und der Raubkatze seien dramatisch eingebrochen, die Börsenkurse der drei Konzerne seien zwischenzeitlich abgestürzt.Der Bereich E-Commerce mache insgesamt gerade einmal 15 Prozent am adidas-Umsatz aus. Doch ohne ihn "wären wir allein in Deutschland bei 100 Prozent Umsatzrückgang", so Rorsted. "So etwas gab es noch nie, das kann selbst das gesündeste Unternehmen auf Dauer nicht verkraften."Der kleinere Konkurrent PUMA halte sich mit Prognosen für 2020 zurück. "Es ist unmöglich, eine Vorhersage zur Geschäftsentwicklung in den kommenden Wochen und Monaten zu machen", so Unternehmenssprecherin Kerstin Neuber, "und wir können den negativen Effekt auf Umsatz und Gewinne derzeit nicht quantifizieren."PUMA wolle zudem die Dividende für seine Aktionäre aussetzen, adidas habe vorerst ein geplantes Programm zum Aktienrückkauf gestoppt.Der Ausfall der großen Sportevents schmerze die Sportartikel-Hersteller weniger aus wirtschaftlichen Gründen. So habe adidas-Chef Rorsted den Umsatz durch Olympische Spiele und Fußball-EM für sein Unternehmen gerade einmal auf 50 bis 70 Millionen Euro beziffert. Der Wegfall von Medienpräsenz und damit indirekter Werbung sei hingegen gravierender.Auch der Fußball-Stopp schmerze die Branche. Die Vorstellung der neuen Trikots für die kommende Saison in den europäischen Top-Fußball-Ligen müsse erst einmal warten. "Was unsere bereits produzierte Ware betrifft, halten wir den Bestand und schieben Liefer- und Launchtermine für diese Produkte nach hinten", so PUMA-Sprecherin Kerstin Neuber.