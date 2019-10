Börsenplätze adidas-Aktie:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (04.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Gebrauchter Tag für adidas-Aktionäre. Am Mittwoch sei die Aktie des Sportartikelherstellers um fast 5% nach unten gekracht. Konjunktursorgen hätten die Runde gemacht. Dann habe sich adidas-Chef Kasper Rorsted bei CNBC zu Wort gemeldet: Auch er mache sich Sorgen, aber nicht wegen des Handelskriegs zwischen den USA und China. Der Zollstreit habe wenig Einfluss auf die Einfuhrzölle, so Rorsted. "Die viel ernstere Sorge ist, ob der amerikanische Verbraucher weniger Geld zum Ausgeben hat." Dies werde dann laut Rorsted auch adidas treffen.Das Verbrauchervertrauen der US-Konsumenten sei im September stärker als erwartet gesunken. Das Barometer sei von revidiert 131,3 Zählern im Mai auf 121,5 Punkte im Juni gesunken. Dies sei der niedrigste Wert seit September 2017 gewesen, nach zuletzt drei Anstiegen.Inwieweit diese Entwicklung Einfluss auf adidas habe, werde sich am 6. November zeigen. Dann lege der Konzern die Zahlen für das dritte Quartal vor. Rorsted habe Anfang August gesagt, er sei zuversichtlich, "dass sich das Umsatzwachstum in der zweiten Jahreshälfte sequenziell beschleunigen wird".Andreas Deutsch von "Der Aktionär" bleibt bullish für die Aktie, die im Peergroup-Vergleich am günstigsten bewertet ist. (Analyse vom 04.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link