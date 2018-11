Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

201,00 EUR +1,21% (08.11.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

200,80 EUR +0,35% (08.11.2018, 19:33)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (08.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur von "Der Aktionär", bleibt in einer aktuellen Aktienanalyse beim Kursziel in Höhe von 260 Euro für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Europas größter Sportartikelhersteller habe mit seinen Zahlen für das dritte Quartal und mit der Prognose auf das Gesamtjahr die Börse nicht vollends überzeugt. Dabei laufe es für adidas nach wie vor wie geschmiert.Nach Verlusten infolge der Zahlen habe sich die adidas-Aktie am Donnerstag wieder erholt und notiere wieder über der 200-Euro-Marke. Zudem habe sich der Abstand zur 200-Tage-Linie vergrößert.adidas habe im dritten Quartal einen Umsatz von 5,87 Milliarden Euro erzielt und damit leicht unter den Erwartungen von 5,91 Milliarden Euro gelegen. Das unverwässerte Ergebnis je Aktie sei um 21 Prozent auf 3,26 Euro geklettert.Eine Bank würden für adidas weiterhin Nordamerika, China und E-Commerce bleiben. Letzterer habe ein Wachstum von 76 Prozent erzielt. Der zusammengefasste Umsatz der Marken adidas und Reebok habe in Nordamerika (+16 Prozent) und Asien-Pazifik (+15 Prozent) erneut zweistellig zugenommen. Besonders rasant sei das China-Geschäft um 26 Prozent gewachsen.Bei der Nettomarge komme adidas für 2019 voraussichtlich auf acht Prozent, während Nike auf elf Prozent komme. Mache adidas weiter derart gute Fortschritte bei der Kostensenkung, sei eine Nettomarge von zehn Prozent auf absehbare Zeit nicht unrealistisch. Das KGV würde von 20 auf 17 sinken.adidas bleibe eine Top-Wachstumsstory. Zum einen sei die Aktie weiterhin schwer angesagt, zum anderen drehe Kasper Rorsted an den richtigen Stellschrauben."Der Aktionär" bleibt bei seinem Kursziel von 260 Euro für die Aktie von adidas, so Andreas Deutsch in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2018)