Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

264,65 EUR -0,15% (25.02.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

261,95 EUR +0,33% (26.02.2020, 08:52)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (26.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herzogenauracher Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.adidas habe bereits vor Kurzem vor möglichen Einbußen bei seinem China Geschäft gewarnt. Das Unternehmen betreibe in China knapp 500 eigene Läden, dazu kämen mehr als 11.000 Geschäfte im Franchise-Verfahren. adidas könne bestätigen, "dass wir derzeit eine negative Auswirkung auf unser Geschäft in China erleben", so die Sprecherin. Es sei jedoch zu früh, um das Ausmaß dieser Auswirkungen zu beurteilen. In jedem Fall habe eine beträchtliche Anzahl eigener Geschäfte im Land geschlossen werden müssen. Zuvor habe auch bereits der US-Rivale Nike gewarnt.Die adidas-Aktie gehöre zu den langfristigen Empfehlungen des AKTIONÄR. Jedoch sei der DAX-Titel zuletzt massiv unter Druck geraten und dabei auch unter die wichtige Unterstützung in Form der 200-Tage-Linie. Diese gelte es nun, relativ schnell zurückzuerobern, dass sich das Chartbild nicht weiter eintrübe.Marion Schlegel von "Der Aktionär" hat den Stopp zur Absicherung bei 255 Euro platziert. (Analyse vom 26.02.2020)Börsenplätze adidas-Aktie: