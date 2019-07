Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

274,45 EUR +1,31% (01.07.2019, 16:11)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (01.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Keine Aktie im DAX habe adidas im ersten Halbjahr auch nur ansatzweise das Wasser reichen können. Exakt 50% habe das Papier des fränkischen Sportartikelherstellers von Januar bis Juni zugelegt. Am Montag lege die adidas-Aktie weiter zu. adidas sei drauf und dran, das Rekordhoch bei 275,60 Euro zu knacken.Nach Einschätzung des "Aktionärs" sollte sich das starke Momentum bei adidas fortsetzen. Die schwächer als erwartet ausgefallen Quartalszahlen von Nike würden zeigen, dass die Innovationsstärke des deutschen Sportartikelherstellers dem US-Erzrivalen wehtue. Kaum im adidas-Aktienkurs eingepreist sei ein Turnaround bei Reebok, der immer wahrscheinlicher werde. Das Kursziel laute 300 Euro, der Stopp sollte bei 215 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen AktienanalyseBörsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:274,60 EUR +1,14% (01.07.2019, 15:56)