Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

189,50 EUR -0,81% (07.01.2019, 15:28)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

190,00 EUR -0,76% (07.01.2019, 15:43)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (07.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Benedikt Kaufmann vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelkonzerns adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der Sportartikelhersteller starte einer Pressemitteilung zufolge heute die zweite Runde des im März 2018 angekündigten, mehrjährigen Aktienrückkaufprogramms. 2019 sollten eigene Aktien im Wert von rund 800 Millionen Euro zurückgekauft werden. Das könnte die adidas-Aktie im neuen Jahr unterstützen.Den Aktienkurs beeinflusse aber am deutlichsten die operative Entwicklung eines Konzerns. Und auch hier könne der Konzern punkten. In Nordamerika und China könne adidas Umsätze und Profite steigern. In Europa nehme das Wachstum zwar ab, doch die Unternehmensleitung gehe mit Preissenkungen dagegen vor. In Zusammenhang mit Investitionen in die Digitalisierung könnte dies jedoch leicht auf die Gewinnmarge drücken.So stark wie die Marke adidas aktuell sei, dürfte dies jedoch mittelfristig verkraftbar bleiben. DER AKTIONÄR bleibt long, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.01.2019)Börsenplätze adidas-Aktie: