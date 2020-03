Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

166,00 EUR -5,95% (18.03.2020, 08:58)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

173,00 EUR -1,54% (17.03.2020, 17:35)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (18.03.2020/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Für das abgelaufene Geschäftsjahr konnte Europas größter Sportartikelhersteller adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) einen Rekordumsatz und die Verdoppelung des Gewinnes vermelden, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Profitieren hiervon sollten auch die eigenen Aktionäre, welche nach Angaben der Konzernleitung mit einer deutlichen Dividendenerhöhung rechnen dürften. Auch die Prognose für das laufende Geschäftsjahr dürfte Investoren positiv stimmen, habe doch der Vorstandsvorsitzende Kasper Rorsted bei der Vorlage der aktuellen Bilanz am 12.03.2020 erläutert, dass er unter der Annahme konstanter Wechselkurse auch im laufenden Geschäftsjahr mit einer deutlichen Umsatzsteigerung und einem Wachstum im zweistelligen Prozentbereich rechne. Zugleich habe er jedoch gewarnt, dass seine Prognose unter dem Vorbehalt zu verstehen sei, dass auch er derzeit noch nicht den Einfluss der Corona-Pandemie auf die Produktion und den Absatz seines Unternehmens zuverlässig quantifizieren könne. "Seit Ausbruch des Coronavirus ist es nach dem chinesischen Neujahr zu wesentlichen negativen Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit in China gekommen", habe der Däne betont, welcher seit gut mehr als drei Jahren die Geschäfte des Konzerns leite.In den vergangenen Jahren habe sich Asien zu einer der wichtigsten Regionen für adidas entwickelt. Niedrige Lohn- und Fertigungskosten hätten den Hersteller der weltbekannten Produkte mit den drei Streifen einst von der fränkischen Provinz in das Reich der Mitte gelockt. Zudem habe China immer mehr Bedeutung als Absatzmarkt gewonnen. Mittlerweile generiere adidas dort circa ein Fünftel seines globalen Umsatzes. Zudem könnten im dortigen Marktumfeld die weltweit höchsten Margen vereinnahmt werden.Doch das einstige Zugpferd kränkele derzeit und habe mit Südkorea und Japan weiter wichtige Märkte angesteckt. Zwar hätten Lieferanten nach den Produktionsstillständen im Februar den Betrieb mittlerweile wiederaufnehmen können, dennoch sei die Beschaffungskette immer noch deutlich spürbar beeinträchtigt. Zudem seien auch wichtige Absatzkanäle durch die Covid-19-Pandemie verschlossen worden. Ein Großteil der eigenen 500 Läden sei von den regionalen Quarantänemaßnahmen betroffen gewesen und habe auf Anordnung der chinesischen Regierung geschlossen bleiben müssen. Ebenso sei es den Rund 11.000 Verkaufsstätten ergangen, die für adidas in China in einem Franchise-System betrieben würden. Zwar hätten die betroffenen Geschäfte mittlerweile zum größten Teil wieder ihre Türen für potenzielle Kunden öffnen dürfen, dennoch rechne der Sportartikelhersteller im laufenden Quartal mit einem regionalen Umsatzeinbruch von bis zu EUR 1 Mrd. im Vergleich zum Vorjahreswert.Die Aktie der adidas AG werde aktuell bei EUR 172,44 (17.03.2020) gehandelt. Das Jahreshoch sei bei EUR 317,45 (16.01.2020) und das Jahrestief bei EUR 160,10 (16.03.2020) erreicht worden. Bei Bloomberg würden 17 Analysten die Aktie auf "buy", 23 auf "hold" und zwei auf "sell" setzen. (Analyse vom 17.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link