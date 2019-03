Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

211,00 EUR +1,74% (19.03.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

209,80 EUR +0,14% (20.03.2019, 08:55)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (20.03.2019/ac/a/d)





Herzogenaurach (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer D1 Capital Partners L.P. baut Netto-Leerverkaufsposition in adidas-Aktien leicht ab:Die Shortseller von D1 Capital Partners L.P. treten den Rückzug aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) an.Die Finanzprofis von D1 Capital Partners L.P. mit Sitz in New York, USA, haben am 18.03.2019 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 0,50% auf 0,49% der adidas-Aktien gesenkt.Derzeit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den adidas-Aktien:Damit halten die Leerverkäufer der Hedgefonds derzeit insgesamt Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 0,49% der adidas-Aktien.Börsenplätze adidas-Aktie: