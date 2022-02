Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

229,75 EUR +0,57% (18.02.2022, 15:47)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

229,60 EUR -0,41% (18.02.2022, 15:34)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (18.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die adidas-Aktie kenne seit Monaten nur eine Richtung: nach unten. Zuletzt hätten Berichte um massive Umsatzrückgänge in China für weiteren Druck gesorgt. adidas habe sich zwar um Schadensbegrenzung bemüht. Doch die Anleger beschwichtige das nicht. Jetzt würden diese Marken in den Fokus rücken.Die DAX-Aktie verliere am Donnerstag in Frankfurt fast drei Prozent. Laut Medienberichten würden dieses Jahr rund 450 Millionen Dollar weniger in die Kassen gespült als geplant. Einen großen Anteil daran dürfte der Boykott westlicher Marken als Reaktion auf die EU-Sanktionen haben. 2021 habe adidas geschätzt knapp 4,7 Milliarden Dollar seiner 21 Milliarden Dollar in China umgesetzt.adidas‘ lapidare Antwort auf die Zahlen: Man werde auch 2022 in China wachsen.Die schlechten Nachrichten bei adidas würden nicht abreißen.Anleger halten sich besser fern, bis ein Boden ausgebildet ist, so Marco Schmidberger von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link