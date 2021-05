Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

287,55 EUR +3,16% (10.05.2021, 16:35)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

287,70 EUR +2,53% (10.05.2021, 16:21)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (10.05.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analyst Lars Lusebrink von Independent Research:Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Die Q1-Zahlen (u.a. Umsatz: +20% y/y auf 5,27 Mrd. Euro; EBIT: 704 (Vj.: 48) Mio. Euro) hätten durchweg überzeugen und die Analystenerwartungen sowie den Marktkonsens übertreffen können. Positiv werte Lusebrink v.a. die deutliche Erholung bei der Topline-Entwicklung in China (+151% y/y) sowie die signifikante Verbesserung der Profitabilität. Der Umsatzausblick für 2021 sei erhöht (währungsbereinigter (wb.) Umsatzanstieg im hohen Zehnprozentbereich (impliziere: +17% bis +19% (zuvor: im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich; impliziere: +14% bis 19%) y/y) und die Margen-/Ergebnis-Guidance "nur" bestätigt worden. Lusebrink halte den Ausblick für konservativ und komfortabel erreichbar. Für das Q2 rechne adidas mit einem Umsatzanstieg (wb.) von rund 50% y/y.Lusebrink erwarte deutliche Impulse für das operative Geschäft von der zunehmenden Entspannung der Pandemiesituation in Europa, dem strikten Kostenmanagement, Produktinnovationen sowie sportlichen Großereignissen (u.a. Fußball Europameisterschaft, Olympische Spiele). Seine Prognosen für 2021 (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 8,69 (alt: 8,37) Euro) und 2022 (u.a. EPS berichtet/bereinigt: 10,82 (alt: 10,78) Euro) hebe Lusebrink teilweise an.Bei einem Gesamtertrag (12 Monate) von >10% stuft Lars Lusebrink, Aktienanalyst von Independent Research, die adidas-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel werde von 310 Euro auf 320 Euro erhöht. (Analyse vom 10.05.2021)Börsenplätze adidas-Aktie: