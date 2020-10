Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (16.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Nach kräftigen Verlusten vom Donnerstag würden sich die Kurse am Freitag etwas erholen. Vorne mit dabei: adidas. Eine positive Studie von Goldman Sachs verleihe der Aktie des größten deutschen Sportartikelherstellers Rückenwind. Die große Frage an der Börse: Könne adidas dem Super-Performer PUMA bald folgen?Richard Edwards, Analyst bei Goldman Sachs, sei ein Dauerbulle in Sachen adidas. Seit genau drei Jahren empfehle der Experte die Aktie zum Kauf. Am Freitag habe Edwards sein Kursziel erhöht: von 310 auf 325 Euro."Das Segment Sportmode hat in den vergangenen fünf Jahren seinen Anteil im weltweiten Bekleidungs- und Schuhmarkt stetig ausgebaut", so der Profi. "Davon haben auch die deutschen Sportartikelhersteller adidas und PUMA profitiert, deren Überdurchschnittliches Wachstum sich fortsetzen dürfte."Für adidas rechne Edwards im Zeitraum 2021 bis 2031 mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzplus von acht Prozent.Positiv bei adidas aber: Der im März begonnene Aufwärtstrend sei intakt - zudem halte sich die Aktie weiter über den bedeutenden Durchschnittslinien GD200, 100 und 50. Als nächster Widerstand warte die Marke bei 294 Euro. Werde sie geknackt, sollte schnell der Angriff auf das Rekordhoch erfolgen."Der Aktionär" bleibt bullish, so Andreas Deutsch. (Analyse vom 16.10.2020)Mit Material von dpa-AFX