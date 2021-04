Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze adidas-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

269,30 EUR +0,82% (01.04.2021, 15:23)



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

269,20 EUR +1,13% (01.04.2021, 15:11)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (01.04.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) weiterhin zu kaufen.Mit "Own The Game" habe adidas seine neue Wachstumsstrategie bis zum Jahr 2025 präsentiert. Die Stärke der Marke adidas, das Schaffen einzigartiger Konsumentenerlebnisse und der weitere Ausbau der Nachhaltigkeitsinitiativen des Unternehmens stünden dabei im Fokus. Konkret wolle adidas zwischen 2021 und 2025 den Umsatz um durchschnittlich 8% bis 10% sowie den Nettogewinn um 16% bis 18% pro Jahr steigern. Um dieses Ziel zu erreichen, solle insbesondere der Direktvertrieb (stationär und online) massiv ausgebaut werden. Die digitale Transformation wolle adidas bis 2025 mit Investitionen in Höhe von über EUR 1 Mrd. vorantreiben. Darüber hinaus sollten neun von zehn Artikeln aus nachhaltigen Materialien gefertigt und Frauen verstärkt als Zielgruppe angesprochen werden.Nicht mehr Teil der neuen Strategie sei die 2006 erworbene US-Tochter Reebok, welche ab dem ersten Quartal 2021 als aufgegebener Geschäftsbereich ausgewiesen werde und zum Verkauf stehe. Reebok habe die hohen Erwartungen trotz mehrerer Sanierungsversuche nie erfüllen können. Stattdessen möchten sich die Herzogenauracher in Zukunft vollständig darauf konzentrieren, die führende Position der Marke adidas im weltweiten Sportartikelmarkt weiter zu stärken.Die zunehmende Konzentration auf den Direktvertrieb schlage sich auch in den Zahlen zum vierten Quartal 2020 nieder: Im Jahresvergleich habe hier ein Plus von 14% erzielt werden können, das Teilsegment E-Com habe gar um 43% zulegen können. Auf regionaler Ebene habe sich vor allem der chinesische Markt stark präsentiert, wobei hier zuletzt die staatlich induzierten Boykottmaßnahmen aufgrund der Kritik rund um die Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Xinjian belastet hätten. Trotz der negativen Auswirkungen der COVID-19 Pandemie auf den stationären Handel habe der Gesamtumsatz währungsbereinigt um 1% gesteigert werden können. Die operative Marge habe im Jahresvergleich stabil gehalten werden können.Für des Gesamtjahr 2021 gehe man von einem robusten währungsbereinigten Umsatzwachstum im mittleren bis hohen Zehnprozentbereich aus. Die operative Marge solle sich von 9% auf 10% verbessern.Christian Hinterwallner, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, glaubt, dass hier auch aufgrund der Aussicht auf eine Verbesserung der Margen ein geringerer Abschlag von 10% als fair anzusetzen ist und kommt daher auf Basis der 2022er-Schätzungen bei EV/EBITDA und KGV auf ein Kursziel von EUR 315 (zuvor EUR 310) und bestätigt damit seine "Kauf"-Empfehlung. (Analyse vom 01.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: