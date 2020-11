Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät weiterhin zum Kauf der Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).adidas mache ernst beim Verkauf seiner US-Tochter Reebok. Der Sportartikelkonzern habe einem Bericht der "Frankfurter Allgemeine Zeitung" (FAZ) zufolge die Investmentbank J.P. Morgan mit dem Verkauf von Reebok beauftragt. Damit ende ein zwölfjähriges Kapitel, in dem Reebok insgesamt nicht annähernd habe überzeugen können.Mehrere Banken hätten sich um das Mandat bemüht, so die FAZ. Am Ende hätte J.P. Morgan den Zuschlag bekommen. Die US-Bank habe laut dem Bericht eine Stellungnahme ebenso abgelehnt wie adidas.Über die Zukunft von Reebok werde seit Jahren spekuliert. Vor Kurzem hätten mehrere Medien gemeldet, adidas-CEO Kasper Rorsted hätte nun endgültig die Geduld mit den Amerikanern verloren. Rorsted wolle im März 2021 seinen Fünf-Jahres-Plan vorstellen. Bis dahin, so habe es geheißen, wolle er Reebok los sein.Reebok gehöre seit 2005 zum adidas-Konzern. Rorsteds Vorgänger Herbert Hainer habe sich viel von der 1895 gegründeten Marke erwartet. "Eine solche Chance gibt es nur einmal im Leben", so Hainer damals. Durch die Übernahme würde sich der US-Umsatz des Konzerns aus 3,1 Milliarden Euro mehr als verdoppeln.Den Umsatz von 1,98 Milliarden Euro aus dem Jahr 2006 habe Reebok nie wieder erreicht. Im vergangenen Jahr habe das Unternehmen lediglich einen Umsatz von 1,7 Milliarden Euro verbucht.Reebok habe adidas zu lange aufgehalten. Wenn Rorsted nun die Reißleine ziehe, sei das nur logisch. Dann könnten sich die Herzogenauracher voll und ganz auf ihre stark wachsende Kernmarke mit den drei Streifen konzentrieren.Die adidas-Aktie bleibt ein Kauf, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.11.2020)