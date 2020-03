Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (16.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der Kurs-Horror gehe weiter. Trotz Maßnahmen auf aller Welt seitens der Politik und der Notenbanken würden die Anleger ihre Aktien in Panik auf den Markt schmeißen. Die adidas-Aktie verliere gebe am Montag weiter nach. Damit habe sich der Aktienkurs des fränkischen Konzerns innerhalb weniger Wochen knapp halbiert.Der Markt frage sich: Werde 2020 für adidas und die ganze Sportartikelbranche ein verlorenes Jahr? Durchaus möglich sei, dass das Coronavirus Entwicklungen, die bereits vor der Pandemie begonnen hätten, noch beschleunigt. Sollten viele Sportgeschäfte dem Coronavirus zum Opfer fallen und pleite gehen, werde das den E-Commerce kräftig befeuern. Hier habe adidas in den vergangenen Jahren schon deutliche Fortschritte gemacht. Der Vorteil: Die Margen seien hier deutlich höher.Selbst wenn 2020 für adidas ein verlorenes Jahr werde, sei die Frage berechtigt, ob dies eine Kurshalbierung (oder mehr) rechtfertige. Für Langfrist-Anleger mit Mut bedeute der Kurssturz eine gute Kaufchance. Das Tief werde man wahrscheinlich nicht erwischen, dafür biete sich jedoch ein gestaffelter Einstieg ein, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.03.2020)Börsenplätze adidas-Aktie: