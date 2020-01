Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

309,40 EUR -0,19% (10.01.2020, 17:20)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

309,15 EUR -0,26% (10.01.2020, 17:32)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (10.01.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adidas: Kasper Rorsted zeigt sich optimistisch - AktienanalyseDie adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) zeigte sich unbeeindruckt von der sich zuspitzenden Lage zwischen den USA und dem Iran, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Und das aus gutem Grund: Der Sportartikelkonzern aus dem DAX habe nach einem erfreulich verlaufenen Geschäft zum Jahresende seine Erwartung an Schlussquartal und Gesamtjahr bekräftigt. Das Weihnachtsgeschäft sei "sehr gut gelaufen", habe Firmen-Chef Kasper Rorsted der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" gesagt. "Die Leute legen gerne adidas-Produkte unter den Weihnachtsbaum." Der Konzern wachse im vierten Quartal "deutlich schneller als das Quartal zuvor, so wie wir es erwartet und angekündigt haben", habe Rorsted gesagt. "Damit rechnen wir für das Jahr auch wieder wie geplant mit einem zweistelligen Gewinnwachstum."Auch für 2020 seien die adidas-Manager optimistisch. Der Trend hin zu alltagstauglicher Sportbekleidung beflügle seit Jahren die gesamte Branche. Impulse erwarte der Konzern zudem durch die Olympischen Spiele und noch mehr durch die Fußballeuropameisterschaft. Welche Ziele sich der Konzern konkret vornehme, würden die Aktionäre wohl erst am 11. März bei Vorstellung der Jahresbilanz erfahren. Klar sei aber schon jetzt: Nach 2018 und 2019 könne auch 2020 für adidas ein starkes Jahr werden.Was ebenfalls zumindest kursstabilisierend wirken sollte: adidas habe am Dienstag die dritte Runde des im März 2018 angekündigten, mehrjährigen Aktienrückkaufprogramms gestartet. Danach sollen bis Ende 2020 eigene Aktien der Gesellschaft im Wert von bis zu einer Mrd. Euro zurückgekauft werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 01/2020)Börsenplätze adidas-Aktie: