Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

260,10 EUR -1,12% (23.05.2019, 13:55)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt knapp 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2017 einen Umsatz von rund 21 Milliarden Euro. (23.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.adidas sei die Top-Aktie 2019 im DAX. Das Papier des deutschen Sportartikelherstellers habe am Mittwoch ein neues Rekordhoch markiert. Am Donnerstag komme es zu leichten Gewinnmitnahmen.Nach der Kursrally der vergangenen Wochen sei die adidas-Aktie heiß gelaufen. Das Kursziel "Aktionärs" von 260 Euro sei erreicht worden. Trotzdem: Wer dabei sei, nutze weiter das Momentum und lasse die Gewinne laufen. Wer nicht investiert sei, könne auf einen Pullback bis in den Bereich der Aufwärtstrendlinie und der 50-Tage-Linie bei 230 Euro spekulieren und dann einsteigen. Für den "Aktionär" stehe nämlich fest: KI, Automatisierung, mehr Umweltbewusstsein in der Produktion und die starke Marke mit den drei Streifen würden dafür sorgen, dass die Investmentstory noch nicht ausgereizt sei, so Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.05.2019)Börsenplätze adidas-Aktie:Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:259,55 EUR -1,16% (23.05.2019, 14:10)