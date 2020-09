Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

271,30 EUR +1,80% (03.09.2020, 12:42)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

271,60 EUR +1,19% (03.09.2020, 12:56)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (03.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.adidas gehöre auch am Donnerstag zu den Gewinnern im DAX. Die Aktie lege am Vormittag 1,7 Prozent auf 270,90 Euro zu. Bereits am Mittwoch habe adidas mit einem Plus von fünf Prozent zu den Top-Werten im deutschen Leitindex gezählt. Die Charttechnik von adidas verbessere sich damit zusehends.Das Papier des Sportartikelherstellers profitiere am Donnerstag von einer Kurszielanhebung durch die DZ Bank. Analyst Herbert Sturm sehe den fairen Wert der Aktie nun bei 265 nach 250 Euro. Das "halten"-Votum werde bestätigt.Nach der Studie gelinge dem DAX-Titel am Donnerstag das Break über den horizontalen Widerstand bei 268 Euro. Nun könnte es zügig weitergehen bis in den Bereich 285 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: