Die Wurzeln von adidas liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die Aktie von PUMA habe derzeit einen Lauf: Die Papiere der Herzogenauracher hätten mit 70,65 Euro erneut einen neuen Höchststand erreicht und ihren Kursgewinn für das laufende Jahr damit auf gut 65 Prozent ausgebaut. Damit hätten sie die Papiere des Erzrivalen adidas mit ihren 45 Prozent Plus inzwischen deutlich abgehängt.Dies liege vor allem am bislang schwachen August, in dem die adidas-Papiere trotz zwischenzeitlich ebenfalls erreichter Rekordhöhe per Saldo um rund acht Prozent abgesackt seien. PUMA seien derweil unbeirrt weiter gelaufen.Aber auch im 52-Wochen-Vergleich gehe das Duell eindeutig an PUMA. Hier habe PUMA gut 48 Prozent zulegen können und sei damit der zweitstärkste Wert im MDAX. adidas hingegen könne hier lediglich ein Plus von 26 Prozent vorweisen, sei aber damit der beste Wert im DAX.Bei den Analysten sei adidas aktuell mehrheitlich eine Halteposition, auch wenn einige Experten ein Niveau von 300 Euro oder gar bis zu 320 Euro für fair erachten würden. Damit würden sie bis zu 18 Prozent Potenzial signalisieren. Bei PUMA würden sich derweil optimistische und neutrale Einstufungen die Waage halten.Bei adidas werde es zudem heute Abend spannend: Dann stehe die Überprüfung der europäischen Indices auf dem Programm. Der Sportartikelhersteller adidas könnte womöglich den Sprung in den Stoxx Europe 50 schaffen. Dafür müsse sich adidas zum einen innerhalb der Branche durchsetzen und dann auf ihrer entsprechenden Aufnahmeliste zu den ersten 40 Unternehmen zählen.Marion Schlegel von "Der Aktionär" sieht die adidas-Aktie mit einem 2020er KGV von 24 weiter moderat bewertet und bleibt dementsprechend bullish. (Analyse vom 30.08.2019)Mit Material von dpa-AFX