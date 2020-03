Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (17.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der fränkische Konzern reagiere mit großem Verständnis auf die Verlegung der Fußball-Europameisterschaft um ein Jahr. Die Fußball-EM 2020 finde aufgrund der Coronavirus-Pandemie erst im Sommer 2021 statt. Das paneuropäische Turnier sollte mit München als einem von zwölf Gastgebern ursprünglich in diesem Sommer ausgetragen werden. Die Clubs und Ligen hätten in der weltweiten Krise jedoch auf die Verlegung gedrängt, um selbst mehr Zeit zu gewinnen. Den endgültigen Beschluss habe das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union nach mehreren Krisensitzungen am Dienstag gefasst. Der neue Termin: 11. Juni bis 11. Juli 2021."Der Aktionär" sei der Ansicht: Für Langfrist-Anleger mit Mut bedeute der Crash eine gute Kaufchance. Das Tief werde man wahrscheinlich nicht erwischen, dafür biete sich jedoch ein gestaffelter Einstieg ein, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.03.2020)(Mit Material von dpa-AFX)