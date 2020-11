Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

303,50 EUR +9,41% (09.11.2020, 15:58)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

305,20 EUR +9,59% (09.11.2020, 16:13)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (09.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die angeschlagene adidas-Tochter Reebok stoße einem Medienbericht zufolge auf Interesse der Finanzinvestoren Permira und Triton. Beteiligungsgesellschaften dürften allgemein davon ausgehen, dass eine eigenständige Marke Reebok bessere Wachstumsperspektiven habe, habe die "Financial Times" am Sonntag einer mit der Angelegenheit vertraute Person zitiert. Die Überlegungen von Permira und Triton befänden sich allerdings noch in einer frühen Phase und es sei unklar, ob beide Finanzinvestoren ein Angebot abgeben würden.Seit der Übernahme 2006 habe adidas die hohen Erwartungen an die Tochter Reebok nicht erfüllen können. Nun sei der Verkauf des Restrukturierungsfalles wieder ins Blickfeld gerückt. Zuletzt habe adidas die Marke wieder ganz auf Fitness ausgerichtet. Vorstandschef Kasper Rorsted habe immer wieder gesagt, Reebok selbst sanieren zu wollen. Das "Manager Magazin" habe jüngst aber berichtet, dass adidas sich nun doch für einen Verkauf seiner US-Tochter entschieden habe.adidas wäre ohne Reebok definitiv nicht schlechter dran. Der Herzogenauracher Konzern könnte sich damit mit aller Kraft auf seine Kernmarke adidas konzentrieren. Die adidas-Aktie bleibe ein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: