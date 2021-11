Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Eine zurückhaltende Prognose bei der operativen Marge versetze die adidas-Aktionäre am Mittwoch in Unruhe. Die Aktie verliere am Vormittag sechs Prozent. adidas erwarte nun, das untere Ende der erwarteten Ergebnisspanne zu erreichen. Zuvor habe der Sportartikelhersteller 9,5 bis zehn Prozent in Aussicht gestellt.Die Bruttomarge solle zwischen 50,5 und 51 Prozent liegen, so der Konzern. Das liege unter der bisher kommunizierten Prognose von etwa 52 Prozent. Der Umsatz solle weiterhin währungsbereinigt um bis zu 20 Prozent zulegen.Für das vierte Quartal sehe adidas durch fehlende Kapazitäten beim Umsatz eine Belastung von einer Milliarde Euro.Bereits im dritten Quartal habe sich das Umsatzwachstum abgeschwächt. Die Erlöse seien den Angaben zufolge sowohl in Euro als auch währungsbereinigt um drei Prozent auf 5,75 Milliarden Euro gestiegen.Die Schwierigkeiten hätten die Kurserholung der adidas-Aktie seit Oktober abgewürgt. Kurzfristig dürfte der Titel seitwärts laufen. Doch irgendwann würden die Lieferengpässe Schnee von gestern sein - und adidas werde wieder stark vom weltweiten Sportartikelboom profitieren.Langfrist-Anleger bleiben dabei, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär" zur adidas-Aktie. (Analyse vom 10.11.2021)(Mit Material von dpa-AFX)