Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

281,35 EUR -1,66% (05.11.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

283,40 EUR +0,93% (06.11.2019, 08:39)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (06.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der fränkische Konzern gehe von einer deutlichen Umsatzbeschleunigung im vierten Quartal aus. adidas habe daher bei der Vorlage der Q3-Zahlen am Mittwoch seine Ziele für das laufende Jahr bestätigt. Demnach rechne das Herzogenauracher Unternehmen mit einem Umsatzwachstum von währungsbereinigt 5 bis 8%. Das entspreche exakt den Erwartungen der Analysten.Eine positive Überraschung habe es in Q3 bei der viel beachteten Bruttomarge gegeben. Diese habe sich im Quartal um 0,3% auf 52,1% verbessert. Der Markt habe mit einem Rückgang gerechnet. Ebenfalls positiv: In Europa sei adidas mit einem Umsatzplus von 3% in Q3 auf den Wachstumspfad zurückgekehrt.Die Zahlen würden die Einschätzung des "Aktionärs" bestätigen, dass adidas weiterhin auf einem guten Weg sei, den Rekordkurs fortzusetzen. Die Produkt-Pipeline für 2020 sei gut gefüllt und mit Olympia und der Fußball-Europameisterschaft stünden zwei sportliche Großereignisse an, die die Umsätze kräftig antreiben sollten. Das Kursziel für die adidas-Aktie laute 325 Euro und der Stopp sollte bei 245 Euro platziert werden, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: