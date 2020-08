Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (31.08.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Kanye West wolle US-Präsident werden. Wie ernst es ihm mit dem Vorhaben sei, habe der US-Rapper vor wenigen Tagen untermauert: Auf Twitter habe West eine Liste mit den US-Bundesstaaten gepostet, in denen er gewählt werden könne. Die Aufmerksamkeit, die er dadurch genieße, komme auch Geschäftspartner adidas zugute. Für den deutschen Sportartikelhersteller würden die politischen Ambitionen jede Menge Werbung bedeuten. Denn: West sei auch Modeschöpfer. Die Marke Yeezy, die von adidas produziert werde, sei seit Jahren der Renner. Geschätzter Jahresumsatz: 1,3 Mrd. USD. Das seien knapp 5% des gesamten Konzernumsatzes.Für adidas werde der Deal mit Milliardär Kanye West immer wertvoller - selbst wenn, was zu erwarten, West nicht Präsident werde. West - und damit auch die Marke Yeezy - würden in den kommenden Wochen im Gespräch bleiben. Die adidas-Aktie bleibe ein Kauf, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2020)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:256,50 EUR +1,38% (31.08.2020, 16:45)