Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (05.09.2019/ac/a/d)



München (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Nachdem adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) gefolgt von jüngsten Kursschwächen seinen Kursanstieg vorerst unterbrechen musste, ist auch der Aufstieg in den STOXX Europe 50 nicht geglückt, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Dennoch stelle adidas-CEO Rorsted ein starkes zweites Halbjahr in Aussicht.Der bekannte Index-Anbieter STOXX Ltd. habe die aktuellen Änderungen in den beiden europäischen Indices EURO STOXX 50 und STOXX Europe 50 bekannt gegeben. Vorne dabei seien Tage zuvor auch zwei deutsche Werte gewesen, beide vertreten im DAX 30 - die Deutsche Börse AG und die adidas AG. Am Ende seien die adidas-Anleger leider enttäuscht worden - während die Deutsche Börse in den EURO STOXX 50 aufgenommen worden sei, sei adidas leer ausgegangen.Zuletzt hätten die Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach die Zahlen des zweiten Quartals 2019 präsentiert. Hierbei hätten die Umsätze verglichen zum Vorjahresquartal um 4% auf insgesamt EUR 5,54 Mrd. angehoben werden können. Laut CEO Kasper Rorsted werde adidas im dritten und vierten Quartal "viel aufarbeiten können, da in diesem Zeitraum eine geringere Auswirkung auf die Wertschöpfungskette erwartet wird." Bereits im März habe Rorsted die Anleger gewarnt, dass Engpässe in US-amerikanischen Märkten zu einem leicht geringeren Umsatz im ersten Halbjahr führen könnten. Weiterhin rechne adidas mit Ausblick auf das zweite Halbjahr mit einem Anstieg des Reingewinns auf EUR 1,88 Mrd. bis EUR 1,95 Mrd. und einen währungsbereinigten Umsatzanstieg um 5% bis 8%. Vor allem das wachsende Onlinegeschäft zeige sich aufgrund der höheren Margen besonders lukrativ.Zusammen mit dem deutschen Mode-Onlinehändler Zalando starte adidas in Frankreich ein neues Pilotprojekt. Erstmalig würden Produktbestellungen, die über adidas' Onlineshop aufgegeben worden seien, per Zalando geliefert. Eine Win-Win-Situation für beide Parteien. Während Zalando weiterhin seine Kapazitäten maximieren könne, könne adidas eine fixe und schnelle Lieferung garantieren. Das Besondere an dem relativ simpel klingenden Prozess sei die dadurch gleichtägige Lieferungsmöglichkeit. Bestellungen würden innerhalb eines zweistündigen Zeitfensters noch am selben oder am darauf folgenden Tag in einem Logistikzentrum in Craymayel vorbereitet und in einem neutral gestalteten Paket geliefert. Für adidas biete die Kooperation weitere Spielräume in einem der erfolgversprechendsten Bereiche des Konzerns - dem E-Commerce.Die adidas-Aktie werde aktuell bei EUR 270,45 (03.09.2019) gehandelt. Das Jahreshoch habe bei USD 296,75 gelegen (01.08.2019), das Jahrestief bei EUR 178,15 (27.12.2018). Bei Bloomberg würden 14 Analysten die Aktie auf "buy", 21 auf "hold" und vier Analysten auf "sell" setzen. (Ausgabe September 2019)