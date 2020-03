Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

248,95 EUR -1,37% (05.03.2020, 16:45)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

249,20 EUR -3,22% (05.03.2020, 16:59)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (05.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.China zähle für adidas seit Jahren zu den wichtigsten Märkten. Der Ausbruch des Coronavirus habe den Sportartikelhersteller folglich schwer getroffen, der Absatz sei massiv eingebrochen. Nun stünden die Zahlen zum vierten Quartal an. Müssten die Anleger mit einem Schock rechnen? Cool bleiben, rate die Privatbank Berenberg.Berenberg-Analyst Graham Renwick habe die Einstufung für die adidas-Aktie vor den Zahlen auf "buy" belassen. Das Kursziel laute weiter auf 315 Euro. Die Anleger seien etwas nervös wegen möglicher Auswirkungen des neuartigen Coronavirus auf den Ausblick, so Renwick in seiner Studie. Er halte es aber für angebracht, die fundamental gute Situation für den Sportartikelkonzern nicht aus den Augen zu verlieren.Auch für Piral Dadhania von RBC sei die Aktie ein Kauf. Allerdings habe er das Kursziel von 310 auf 290 Euro gesenkt. Die Epidemie des Coronavirus dürfte das Gewinnwachstum auf dem profitablen Markt Festlandchina begrenzen, so Dadhania am Donnerstag. China sei der wichtigste Absatzmarkt für das Unternehmen. Er habe daher die Schätzungen für den Umsatz und den operativen Gewinn des Lifestyle-Konzerns in diesem Jahr reduziert.Der adidas-Chart sei wegen Corona angeschlagen. Ob alles eingepreist sei, könne niemand seriös sagen. Positiv: Außerhalb von China scheine es weiter gut zu laufen für den Konzern.Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät bei der adidas-Aktie investiert zu bleiben und das Stopp-Limit bei 220 Euro zu beachten. (Analyse vom 05.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link