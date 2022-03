Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

195,78 EUR +5,26% (09.03.2022, 09:28)



XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

198,54 EUR +7,35% (09.03.2022, 09:13)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas' (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (09.03.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der adidas AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Der fränkische Sportartikelherstellers wolle im laufenden Jahr den Umsatz währungsbereinigt um 11 bis 13% steigern, was über den Erwartungen der Analysten von 9,5% lieget. Getragen werden solle das Wachstum von Nord- und Lateinamerika sowie der europäischen Region (EMEA). In der Prognose sei ein deutliches Russland-Risiko enthalten. Der Umsatzrückgang aus dem Russland/GUS-Geschäft könnte laut adidas 250 Mio. Euro betragen - was rund der Hälfte der Gesamterlöse des Unternehmens in der Region entspreche. adidas habe im Zusammenhang mit dem Angriff auf die Ukraine den Betrieb seiner Geschäfte sowie seines Onlinehandels in Russland vorerst eingestellt.Die operative Marge solle sich wieder verbessern und der Gewinn aus dem fortgeführten Geschäft von 1,5 Mrd. Euro im abgelaufenen Jahr auf 1,8 bis 1,9 Mrd. Euro in 2022 steigen.Die Börse reagiere erleichtert - auf die Q4-Zahlen, aber v.a. auf die Prognose. Die adidas-Aktie lege am Mittwoch deutlich zu. Der Test des Corona-Tiefs, der zuletzt noch in der Luft gelegen habe, sei damit - vorerst jedenfalls - vom Tisch. Für Langfrist-Anleger bleibe adidas aussichtsreich, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: