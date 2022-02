XETRA-Aktienkurs adidas-Aktie:

222,30 EUR -0,34% (23.02.2022, 13:26)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) Wurzeln liegen in Deutschland, doch man ist ein durch und durch globales Unternehmen. adidas beschäftigt weltweit über 62.000 Menschen. In der globalen Unternehmenszentrale in Herzogenaurach setzen sich die Teams von adidas aus über 100 verschiedenen Nationen zusammen. Allein schon diese Zahlen zeigen, dass adidas ein sehr großes und facettenreiches Unternehmen ist. Nichtsdestotrotz setzt man auf einfache, schlanke und schnelle Prozesse. (23.02.2022/ac/a/d)



adidas habe einen signifikanten Umsatzanteil in Russland (etwa um die 500 Mio. Euro), deswegen leide die Aktie unter der Ukraine-Krise. Gestern habe sie ihre Verluste teilweise auffangen können. Vielleicht seien die Verluste, die sie in den vergangenen Monaten erlitten habe, schon genug - es sei schon relativ viel eingepreist, denke der Aktieprofi. Es ist bei der adidas-Aktie aber abzuwarten, dass sich ein Boden abzeichnet, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 23.02.2022)