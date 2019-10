Börsenplätze adidas-Aktie:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (02.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Konjunktursorgen hätten den DAX im noch jungen Börsenmonat Oktober ausgebremst. Zu den größten Flops würden konjunktursensitive Aktien wie adidas gehören. Das Papier des Sportartikelherstellers büße 3,6 Prozent auf 271,85 Euro ein. Auch eine positive Studie von RBC (Rating "Outperformer", Kursziel bei 300 Euro) helfe nicht."Der Konjunkturoptimismus ist verflogen, der Druck wird größer und die Gefahr speziell für zyklische Unternehmen nimmt drastisch zu", so Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. "Anleger müssen nun auch mit stärkeren Schwankungen rechnen, da es in den kommenden Handelstagen kaum Kaufimpulse geben wird."Nachdem es zuletzt danach ausgesehen habe, dass der DAX-Titel einen Angriff auf das Rekordhoch bei 298,50 Euro starten würde, trübe sich das Sentiment nun ein. Der seit Dezember intakte Aufwärtstrend stehe auf der Kippe - außerdem drohe der Fall unter die 50- und die 100-Tage-Linie.DER AKTIONÄR sehe adidas nach wie vor positiv. Der Sportartikelhersteller wachse zwar nicht so stark wie Puma, dafür sei der Titel günstiger zu haben. Zudem komme adidas in Sachen Profitabilität deutlich besser voran als erwartet.Spätestens im Bereich der 200-Tage-Linie sollten Antizykliker zugreifen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link