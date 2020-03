Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

229,30 EUR -4,87% (09.03.2020, 11:16)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

231,20 EUR -4,28% (09.03.2020, 11:30)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 57.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2018 einen Umsatz von rund 21,915 Milliarden Euro. (09.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Beim fränkischen Konzern würden die Geschäfte zwar seit Jahren stark laufen, doch nun mache sich der Markt große Sorgen um adidas. Wie heftig werde das Coronavirus die Bilanz der weltweiten Nummer 2 für 2020 belasten? Angst sei spürbar.Die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus dürften adidas zumindest im ersten Quartal schwer belasten und dem Unternehmen einen Strich durch die Rechnung machen. So sei eine erhebliche Anzahl eigener sowie auch Partnerläden derzeit geschlossen, habe adidas Mitte Februar eingeräumt. In den übrigen Läden sei das Kundenaufkommen zudem deutlich gesunken.adidas öffne am Mittwoch die Bücher und präsentiere die Bilanz für das Geschäftsjahr 2019. Im vierten Quartal dürfte der deutsche Sportartikelherstellers einen Schlussspurt hingelegt haben. CEO Kasper Rorsted habe jüngst in einem Zeitungsinterview von einem sehr guten Weihnachtsgeschäft gesprochen. Bereits bei der Vorlage der Q3-Zahlen habe Rorsted ein deutlich schnelleres Wachstum in Q4 angekündigt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link