Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

249,40 EUR +2,09% (07.08.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

253,40 EUR +1,81% (10.08.2020, 20:25)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (10.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Sehr spannend geht es momentan in der adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) zu, nicht zuletzt dank der am letzten Donnerstag veröffentlichten Quartalszahlen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Mit diesen hätten die Bullen noch einmal einen Angriff auf den zentralen Widerstandsbereich um 250 EUR gestartet. Leider sei es in der letzten Woche noch nicht gelungen, die dortige Hürde endgültig aus dem Weg zu räumen. Die Aktie sei stattdessen nahe des Widerstands aus dem Handel gegangen. Dabei sei Freitag intraday ein bärischer Angriff vereitelt worden und dies sei natürlich positiv zu werten.AusblickEs scheine so, als wollten es die Käufer in der adidas-Aktie jetzt endgültig wissen. Nachdem der Kurs fast zwei Monate seitwärts konsolidiert habe, könnte ein nachhaltiger Ausbruch nach oben gelingen. In diesem Fall locke ein neues Erholungshoch oberhalb von 265,60 EUR. Dabei könnten die Kurse auf Sicht der nächsten Wochen auch auf 290 bis 300 EUR durchstarten. Auf der anderen Seite stehe den Bullen bereits ab 240,90 EUR eine erste Unterstützung zur Verfügung. Dieser würden dann der EMA 50 auf Tagesbasis und der Preisbereich bei 231 EUR folgen. Spätestens wenn letzterer gebrochen werde, sei das bullische Szenario zu hinterfragen. (Analyse vom 10.08.2020)Börsenplätze adidas-Aktie: