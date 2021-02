Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

283,60 EUR +1,83% (09.02.2021, 11:11)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie mit den Kernmarken adidas und Reebok. Das Unternehmen mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt über 59.000 Mitarbeiter weltweit und hat im Jahr 2019 über 1,1 Mrd. Sport- und Sportlifestyle-Artikel mit unabhängigen Herstellern weltweit produziert und einen Umsatz von 23,640 Mrd. Euro generiert. (09.02.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie testet 78,6% Retracement - AktiennewsDie Aktie von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) steigt am Dienstag um mehr als 2% und testet das 78,6%-Fibonacci-Retracement des Einbruchs vom Frühjahr 2020 bei 284 Euro, so die Experten von XTB.Das Retracement könne seit Mitte September nicht nachhaltig durchbrochen werden und halte den Kurs seitdem von einer weiteren Annäherung an das Allzeithoch bei 317 Euro ab, welches im Januar vor einem Jahr ausgebildet worden sei. Die heutige Kursentwicklung könnte darüber entscheiden, ob der Anstieg der letzten Handelstage in einer Trendfortsetzung resultiere oder nur eine Aufwärtskorrektur in einer Abwärtsbewegung darstelle. Der 2-Perioden RSI liefere bisher keine bärischen Umkehrsignale.Börsenplätze adidas-Aktie:282,80 EUR +0,68% (09.02.2021, 11:26)