ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die Wurzeln von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) liegen in Deutschland, doch adidas ist ein durch und durch globales Unternehmen. Rund um die Welt hat adidas über 57.000 Mitarbeiter. Allein in der Unternehmenszentrale in Herzogenaurach, die "World of Sports", arbeiten Kollegen und Kolleginnen aus mehr als 100 Ländern zusammen. adidas produziert über 900 Mio. Sport- und Sportlifestyle-Artikel pro Jahr mit unabhängigen Herstellern weltweit und hat 2018 einen Umsatz von 21,915 Mrd. Euro generiert. (10.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Die tags zuvor auf ein Rekordhoch von 283,15 Euro gekletterte adidas-Aktie hole am Mittwoch Luft. Am Mittag falle der DAX-Titel um 1,2 Prozent auf 278,30 Euro zurück. Die Performance der adidas-Aktie im laufenden Jahr: 55 Prozent. Laut den Experten der Deutschen Bank könnten die Anleger künftig mit dieser Aktie aber besser fahren.Die Deutsche Bank habe Nike in einem aktuellen Branchenausblick als Favorit bestätigt. Die Beliebtheit der Marke steige. Zudem verringere Nike bei jungen Leuten den Abstand zu adidas in China und nehme zudem bei dieser Zielgruppe auf dem US-Markt weiter Fahrt auf.Bei Nike halte die Deutsche Bank einen Kurs von 100 Dollar für fair. Das entspreche fast 30 Prozent vom aktuellen Niveau aus. Die Kursziele für adidas und Puma lägen mit 230 und 47,50 Euro hingegen deutlich unter den aktuellen Niveaus.Daher die Empfehlung: Wer entweder in Nike oder adidas investiert ist, bleibt dabei und lässt die Gewinne laufen, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link