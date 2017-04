Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

175,60 EUR -1,13% (05.04.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

174,50 EUR -0,11% (06.04.2017, 08:23)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 55.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 778 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 17 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2015). (06.04.2017/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie geht die Puste aus - Aktienanalyseadidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) mit Sitz im fränkischen Herzogenaurach ist ein deutscher Sportartikel-Hersteller mit den Marken adidas, Reebok und TaylorMade, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Der Konzern gelte nach Nike als der zweitgrößte Sportartikel-Hersteller der Welt. In den USA habe adidas bereits einen Teilerfolg für sich erzielt, indem der schlicht gehaltene Superstar der am meisten verkaufte Sneaker im letzten Jahr gewesen sei. Nike habe die folgenden Ränge zwei bis zehn belegt. Neben einer gut laufenden Kernmarke gehe es beim Verkauf der rückgängigen Golf-Sparte aber nicht wie geplant voran. Auch Reebok müsse sich dem Motto des neues Chefs Kaspar Rorsted beugen, wonach jedes Mitglied einer Mannschaft seinen Beitrag zum Erfolg leisten müsse. Das gelinge Reebok mit weitaus schwächeren Wachstumsraten derzeit nicht.Am Aktienmarkt sei adidas dem US-amerikanischen Konkurrenten in den letzten Monaten den Rang abgelaufen und werde mit einem geschätzten Kurs/Gewinn-Vielfachen für 2017 von 29 bewertet, während Nike aktuell nur auf 22 komme.Eine Konsolidierung des Erreichten, mehr als 20 Prozent in zwei Monaten, könnte folgen. Charttechnisch sei die adidas-Aktie Mitte März mit einem Allzeithoch bei 185,05 Euro an der Oberseite des langfristigen Aufwärtstrends angestoßen, der aktuell zwischen 152,30 und 186,40 Euro beschrieben werden könne. Auf diesem Niveau hätten sich keine weiteren Käufer mehr gefunden, so dass die Notierungen bis zu einer kurzfristigen Unterstützung bei 175 Euro abgerutscht seien. Dort hätten sie sich gefangen und seien in den letzten zwei Wochen mit einer bei 180 Euro gedeckelten Phase zur Seite geschwankt. Die nachlassende Tendenz könne auch mit einer kurzfristigen Gerade fallender Hochs um aktuell 179 Euro angezeigt werden.Börsenplätze adidas-Aktie: