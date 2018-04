Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (06.04.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie bricht aus Konsolidierung aus - Chartanalyseadidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) zeigte sich gestern wieder einmal von der starken Seite, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie habe um 3,24% zugelegt und damit auf ein neues Allzeithoch angezogen. Er habe das bisherige Allzeithoch vom 4. August 2017 bei 202,10 EUR überwunden. Der Wert sei damit aus einer kleinen Konsolidierung ausgebrochen, allerdings habe er dabei auch ein Aufwärtsgap zwischen 197,80 und 199,65 EUR gerissen. Dieses Gap könnte in den nächsten Tagen noch Anziehungskraft entwickeln.Mit dem gestrigen Ausbruch habe sich ein klares Signal zur Fortsetzung der langfristigen Aufwärtsbewegung ergeben. Das nächste größere Ziel liege im Bereich um 220 EUR. Ein vorheriger Rücksetzer in Richtung 197,80 EUR wäre unproblematisch. Erst ein Rückfall unter das gestrige Gap würde ein Verkaufssignal darstellen und Abgaben in Richtung des gebrochenen Abwärtstrends ab August 2017 bei aktuell 185,85 EUR andeuten. (Analyse vom 06.04.2018)Börsenplätze adidas-Aktie:Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:204,20 EUR +3,24% (05.04.2018, 17:35)