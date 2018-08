Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

205,10 EUR +7,64% (09.08.2018, 11:26)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

206,00 EUR +7,29% (09.08.2018, 11:42)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (09.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Traumstart! ChartanalyseBörsianer feiern die heute früh veröffentlichten Quartalszahlen von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) durch einen spektakulären Kursschub von knapp 10 Prozent und direkt über die Marke von 200 Euro, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Seit etwa Anfang 2015 stecke das Papier von adidas in einen ungebrochenen Aufwärtstrend und habe vom Niveau um 50 Euro auf ein Verlaufshoch von 215,50 Euro zu Beginn dieses Jahres zulegen können. Zurecht habe die Fußball WM bereits im Vorfeld Aktionäre beflügelt. Ab Mitte sei jedoch Gewinne eingestrichen worden, wodurch adidas wieder auf ein Niveau von 180,50 Euro habe zurücksetzen müssen.Nur wenig später habe allerdings schon ein tragfähiger Boden im Bereich des gleitenden Durchschnitts EMA 200 und der Marke von 183,40 Euro präsentiert werden können. Zu Anfang dieser Woche sei die Aktie schließlich aus dem kurzfristigen Abwärtstrend herausgeschlichen und habe auf die Reaktion der Investoren am Donnerstag gewartet. Wie in der charttechnischen Besprechung vom 6. August 2018 bereits favorisiert worden sei, habe der Kursschub an die erste Zielmarke von 203,80 Euro tatsächlich eingesetzt. Jetzt dürften die Jahreshochs ins Visier der Anleger geraten.Zunächst einmal müsse allerdings auf die große zum Donnerstag gerissene Kurslücke hingewiesen werden, die möglicherweise in den nächsten Tagen versucht werden könnte geschlossen zu werden. Bereits investierte Anleger sollten ihre Gewinne daher vielleicht vollständig realisieren und später auf einem tieferen Niveau erneuten Long-Positionen eingehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: