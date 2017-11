Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

178,226 EUR -3,69% (09.11.2017, 12:56)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (09.11.2017/ac/a/d)



adidas-Aktienanalyse von Aktienanalystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Aktienanalystin von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Kursziel für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Die Q3-Zahlen seien ergebnisseitig überzeugend ausgefallen. Hierbei seien insbesondere die starken Margenanstiege hervorzuheben. Beim Umsatz habe adidas zwar wegen eines schwächeren Westeuropa-Geschäfts die Erwartungen verfehlt, die Wachstumsdynamik sei jedoch (währungsbereinigt (wb.)) mit einem zweistelligen Anstieg weiterhin auf einem hohen Niveau geblieben. Neben einem starken E-Commerce-Geschäft seien die Hauptwachstumstreiber wiederum die Marke adidas und auf der regionalen Ebene Nordamerika und China gewesen.Besonders in Nordamerika werte die Analystin den weiteren Gewinn von Marktanteilen positiv. Der Ausblick für 2017 sei bestätigt worden (u.a. Umsatz (wb.): +17% bis +19% y/y; EBIT: +24% bis +26% y/y), was umsatzseitig eine Wachstumsbeschleunigung in Q4 impliziere. Sie habe ihre EPS-Prognosen leicht angehoben (u.a. EPS 2017e: 5,56 (alt: 5,51) Euro). Das Wertpapier habe mit einem Kursrückgang auf die Zahlenbekanntgabe reagiert, was sie auf das schwächer als erwartete Umsatzwachstum zurückführe, aber wegen der vor allem ergebnisseitig starken Entwicklung für nicht gerechtfertigt halte. Weitere Wachstumsimpulse erwarte sie durch die Fußball-WM in 2018. Einem deutlichen Kursanstieg stehe aber das hohe Bewertungsniveau entgegen.