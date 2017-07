Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (08.07.2017/ac/a/d)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Analystin Laura Cherdron von Independent Research:Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an ihrem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) fest.Eine Zusammenarbeit des fränkischen Konzerns mit dem chinesischen Bildungsministerium, über die das Handelsblatt berichtet habe, sei begrüßenswert, so die Analystin in einer am Freitag veröffentlichten Studie. Denn mit der Kooperation im Fußball an ca. 20.000 chinesischen Schulen werde die Marke mit den drei Streifen bekannter. Damit positioniere sich adidas stärker gegenüber Konkurrenten wie Nike oder dem heimischen Anbieter Li Ning.Laura Cherdron, Analystin von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die adidas-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 195 Euro bestätigt. (Analyse vom 07.07.2017)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:176,20 EUR -0,34% (07.07.2017, 17:35)