Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

109,10 EUR -2,09% (28.03.2018, 10:41)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

190,15 EUR -0,99% (28.03.2018, 10:55)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (28.03.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von Andreas Deutsch, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Andreas Deutsch von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.adidas-Chef Kasper Rorsted treibe die Digitalisierung weiter mächtig voran. Sein Ziel sei klar: Bis 2020 solle der Konzern vier Milliarden Euro in eigenen Online-Shops einnehmen. Der Sportartikelhersteller setze auf 3D-Druck - und jetzt auf eine App, die für die Online-Ziele immens wichtig werden solle.Der DAX-Konzern halte sich in dem derzeit stark angeschlagenen Markt auffällig stabil. Dafür habe adidas zuletzt mit starken Zahlen, einem Top-Ausblick und einem Aktienrückkaufprogramm gesorgt.Falls es doch noch kurzfristig abwärts geht, wäre dies eine klare Kaufchance, so Andreas Deutsch von "Der Aktionär". Das Kursziel für die adidas-Aktie werde auf 250 Euro angehoben. (Analyse vom 28.03.2018)Börsenplätze adidas-Aktie: