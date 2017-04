Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

177,55 EUR -0,42% (10.04.2017, 14:45)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

177,50 EUR -0,28% (10.04.2017, 15:03)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Die Gruppe mit Sitz in Herzogenaurach beschäftigt mehr als 53.000 Mitarbeiter weltweit und generierte im Jahr 2014 einen Umsatz in Höhe von 14,5 Mrd. EUR.

(10.04.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse der Analystin Anna Andreeva von Oppenheimer:Anna Andreeva, Aktienanalystin von Oppenheimer, äußert laut einer Aktienanalyse die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF).Die zweistelligen Zuwachsraten der adidas AG bei Umsatz und Gewinn seien eine im Einzelhandelssektor ziemlich selten zu findende Kombination.Das vom Management für 2017 in Aussicht gestellte Umsatzwachstum von 11 bis 13% wird von den Analysten von Oppenheimer als konservativ bezeichnet.Der Retro/Lifestyle-Trend den adidas dominiere stecke noch in den Anfängen.Die Aktienanalysten von Oppenheimer beginnen in ihrer adidas-Aktienanalyse die Coverage mit einem "outperform"-Rating und einem Kursziel von 205,00 EUR EUR.Börsenplätze adidas-Aktie: