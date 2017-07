Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (06.07.2017/ac/a/d)

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - adidas-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) charttechnisch unter die Lupe.Von Anfang Mai bis Ende Juni habe die adidas-Aktie eine milde Konsolidierung durchgelaufen. Dank des gestrigen Aufwärtsgaps (169,20 EUR zu 171,60 EUR) dürften nun die Würfel hinsichtlich eines erneuten Aufwärtsimpulses gefallen zu sein, zumal aktuell eine ganze Reihe weiterer positiver Signale zu Buche stünden. Durch die charttechnische Brille betrachtet, sei dabei zu aller erst die bullishe Auflösung der jüngsten Keilformation ins Feld zu führen. Zusätzlichen Rückenwind erhalte diese Ausbruchssituation seitens der Bodenbildung im Verlauf der Relativen Stärke nach Levy sowie seitens des neuen Einstiegssignals durch den trendfolgenden MACD.Vor diesem Hintergrund sollte der Titel nochmals Kurs auf das bisherige Allzeithoch bei 188,95 EUR nehmen. Eines der wenigen Etappenziele auf dem Weg in diese Region definiere das März-Hoch bei 185,05 EUR. Hilfreich sei derzeit zudem der Blick auf den Wochenchart, wo ein klassischer morning star entstehe, wenn das Papier auf dem gegenwärtigen Niveau über die (Wochen-)Ziellinie gehen sollte. Als Absicherung auf der Unterseite biete sich die o. g. Kurslücke an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet sei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 05.07.2017)Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:176,60 EUR +4,90% (05.07.2017, 17:35)