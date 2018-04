Börsenplätze adidas-Aktie:



Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

203,40 EUR -0,68% (25.04.2018, 11:19)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

203,60 EUR +0,30% (25.04.2018, 11:34)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 60.000 Mitarbeitern in über 160 Ländern produziert adidas mehr als 840 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von rund 19 Mrd. EUR (bezogen auf das Jahr 2016). (25.04.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Sportartikelherstellers adidas Group AG (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) unter die Lupe.Gestern sei es bei dem Wertpapier zu Gewinnmitnahmen gekommen. Für schlechte Stimmung sorge eine Studie von M.M. Warburg. Drohe jetzt die Korrektur?M.M. Warburg sehe die Zeit der positiven Kursentwicklung vorbei. Der Titel sei von "kaufen" auf "halten" herabgestuft worden, das Kursziel laute 220,00 Euro. Somit steige die Zahl der Analysten, die zum Halten raten würden, auf 14. 25 Experten würden empfehlen, die Aktie weiterhin zu kaufen; vier würden zum Verkauf raten.Indes gebe es bei adidas eine wichtige Personalie: Zion Armstrong werde neuer US-Chef. Der 43 Jahre alte Neuseeländer löse Mark King ab, der vor 35 Jahren als Außendienst-Mitarbeiter des Golf-Spezialisten TaylorMade begonnen habe. Von 2003 bis 2014 habe er die fusionierte Tochter TaylorMade-adidas Golf geleitet. Danach sei er zum Chef des US-Geschäfts im Konzern aufgestiegen. Armstrong sei auch ein adidas-Urgestein. Er sei 1998 als Product Manager Footwear bei adidas New Zealand gestartet und 2002 nach Herzogenaurach in die Unternehmenszentrale gewechselt. Seit 2015 sei Zion Armstrong als General Manager adidas North America tätig.Andreas Deutsch, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", hält eine heftige Korrektur Stand jetzt für nicht besonders wahrscheinlich. Das Ziel bliebe bei 250,00 Euro, der Stopp sollte bei 162 Euro gesetzt werden. (Analyse vom 25.04.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link