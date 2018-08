Xetra-Aktienkurs adidas-Aktie:

189,20 EUR -0,21% (06.08.2018, 09:37)



Tradegate-Aktienkurs adidas-Aktie:

189,35 EUR -0,11% (06.08.2018, 09:52)



ISIN adidas-Aktie:

DE000A1EWWW0



WKN adidas-Aktie:

A1EWWW



Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol adidas-Aktie:

ADDDF



Kurzprofil adidas Group AG:



Die adidas Gruppe (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) ist einer der weltweit führenden Anbieter in der Sportartikelindustrie und unterhält ein sehr umfassendes Portfolio von Schuhen, Bekleidung und Zubehör für Sport und Lifestyle um die Kernmarken adidas, Reebok, TaylorMade und Reebok-CCM Hockey. Mit 56.888 Mitarbeitern aus über 100 Ländern produziert adidas mehr als 900 Mio. Produkte pro Jahr und generiert damit einen Umsatz von 21,218 Mrd. Euro (bezogen auf das Jahr 2017). (06.08.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - adidas-Aktie: Ausbruchsszenario intakt - ChartanalyseSeit grob Anfang 2015 kann die Aktie von adidas (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) auf einen ungebrochenen Aufwärtstrend zurückblicken, indem es von etwas mehr als 50 Euro auf ein Verlaufshoch von 215,50 Euro zu Beginn dieses Jahres aufwärts ging, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die im Vorfeld von der Fußball WM beflügelten Aktionäre hätten jedoch ab Mitte April Gewinne mitgenommen, sodass das Wertpapier in eine dreiwellige Korrektur hineingeschlittert sei.Positiv zu hervorzuheben sei ein zuletzt etablierter Boden knapp unter dem gleitenden Durchschnitt EMA 200 um 183,40 Euro, der immer wieder für Zukäufe seitens der Investoren habe sorgen können. Die am Freitag aufgestellte und durchaus feste Tageskerze könnte zu Beginn dieser Handelswoche nun einen direkten Angriff der bullischen Marktteilnehmer implizieren und womöglich noch in dieser Woche ein Kaufsignal hervorbringen. Die Chancen hierfür stünden nach der aktuellen Auswertung sehr gut - aber Achtung, das Unternehmen lege am Donnerstag Quartalszahlen vor!Noch befinde sich das Wertpapier eingekeilt unter der 50-Tage-Durchschnittslinie und dem kurzfristigen Abwärtstrend, oberhalb der Marke von grob 190 Euro - besser 191,85 Euro - dürfte es aber zu einem signifikanten Ausbruchsversuch mit dem Zielbereich von 203,80 Euro kommen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze adidas-Aktie: