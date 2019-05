Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil adesso AG:



Mit über 2.400 Mitarbeitern und 18 Standorten ist adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Beratung und Softwareentwicklung von adesso stehen die Kerngeschäftsprozesse der Kunden. Durch klugen Einsatz von Informationstechnologie werden diese für den Geschäftserfolg wichtigen Prozesse flexibler und produktiver. (20.05.2019/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1).adesso habe im ersten Quartal das hohe Wachstum fortgesetzt und den Umsatz erneut um 17 Prozent gesteigert. Wie schon in der Vergangenheit, profitiere das Unternehmen dabei vom anhaltenden Wachstum der Mitarbeiterzahl sowie von der Vielzahl der - gut funktionierenden - Expansionsinitiativen.Anders als in den Vorperioden, sei das Umsatzwachstum aber im ersten Quartal nicht mit steigenden Gewinnen einhergegangen. Vielmehr habe adesso einen deutlichen Ergebnisrückgang hinnehmen müssen, der sich beim EBITDA auf vergleichbarer Basis (ohne den IFRS-16-Effekt) auf -14 Prozent und beim Nettoquartalsergebnis auf -22 Prozent summiert habe.Zurückzuführen sei dies einerseits auf die geringere Auslastung bei der Kerngesellschaft adesso AG, deren Umsätze aufgrund der in Teilbereichen spürbaren konjunkturellen Abkühlung schwächer zugelegt hätten als das Personalwachstum, und andererseits auf hohe Investitionen vor allem für die Produktentwicklung. Da beide Aspekte von adesso angekündigt worden seien, hätten die Zahlen weitgehend den Erwartungen entsprochen. adesso räume zwar ein, dass die Auslastungsthematik etwas umfangreicher sei als zunächst erwartet, wolle das aber durch höhere Lizenzerlöse kompensieren, die das Unternehmen aufgrund der sehr starken Vertriebspipeline erwarte. Deswegen habe adesso die Prognose für 2019 unverändert gelassen.In Verbindung mit den unverändert exzellenten weiteren Perspektiven betrachtet Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research das Rating "buy" nach wie vor als gerechtfertigt. Das Kursziel werde bei 70,00 Euro belassen. (Analyse vom 20.05.2019)