Kurzprofil adesso AG:



Mit über 2.400 Mitarbeitern und 18 Standorten ist adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Beratung und Softwareentwicklung von adesso stehen die Kerngeschäftsprozesse der Kunden. Durch klugen Einsatz von Informationstechnologie werden diese für den Geschäftserfolg wichtigen Prozesse flexibler und produktiver. (18.11.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Münster (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von Aktienanalyst Dr. Adam Jakubowski von SMC Research:Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1).adesso habe auch im dritten Quartal sein Wachstum fortgesetzt und den Umsatz um knapp 20 Prozent gesteigert. Auch für die Summe der ersten neun Monate belaufe sich die Steigerungsrate auf 20 Prozent. Mit 327 Mio. Euro habe adesso bereits einen Großteil des für das Gesamtjahr angepeilten Wertes von mindestens 410 Mio. Euro erreicht, weswegen dieser inzwischen sehr konservativ anmute. Auch die Umsatzschätzung des Analysten von knapp 430 Mio. Euro sehe Jakubowski als sehr gut erreichbar und eher vorsichtig an.Das gelte nicht für das EBITDA-Ziel von 40 bis 44 Mio. Euro, das adesso ebenfalls bestätigt habe. Um dieses zu erreichen, müsse die Profitabilität, die in den ersten neun Monaten vor allem aufgrund der niedrigeren Auslastung deutlich zurückgegangen sei, wieder spürbar besser werden. Mit Verweis auf die Fortschritte, die bereits im dritten Quartal bei der Kerngesellschaft adesso AG erzielt worden seien, die berichtete höhere Auslastung seit Oktober und vor allem die noch erwarteten großen Lizenzabschlüsse zeige sich adesso aber zuversichtlich, dies tatsächlich erreichen zu wollen.Der Analyst habe seine Ergebnisschätzung etwas reduziert und erwarte nun ein EBITDA am unteren Ende der Unternehmens-Guidance. Den Nettoüberschuss schätze er nun auf 10,0 Mio. Euro, was gegenüber dem Vorjahr einem Rückgang um 24 Prozent entspräche.Deswegen halte Jakubowski auch an der Grundstruktur seines Schätzmodells fest und kalkuliere für die nächsten Jahre mit einer Fortsetzung des Wachstums bei Umsatz und Ertrag.Auf dieser Basis sieht Dr. Adam Jakubowski, Aktienanalyst von SMC Research, den fairen Wert aktuell bei 64,20 Euro je Aktie (alt: 68,70 Euro) und bestätigt sein Urteil "buy". (Analyse vom 15.11.2019)