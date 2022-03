Tradegate-Aktienkurs adesso-Aktie:

194,40 EUR -5,40% (31.03.2022, 10:28)



XETRA-Aktienkurs adesso-Aktie:

194,80 EUR -5,21% (31.03.2022, 10:13)



ISIN adesso-Aktie:

DE000A0Z23Q5



WKN adesso-Aktie:

A0Z23Q



Ticker-Symbol adesso-Aktie:

ADN1



Kurzprofil adesso SE:



adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Dabei konzentriert sich die Gesellschaft auf die elektronische Unterstützung übergreifender Geschäftsprozesse. adesso begleitet Kunden bei der Abbildung und Entwicklung innovativer Geschäftsideen durch geeignete Softwaresysteme und Lösungen. Unternehmen können hierdurch flexibler auf Marktanforderungen reagieren und produktiver arbeiten. Das Dienstleistungsspektrum umfasst sowohl die fachliche Beratung als auch die praktische Umsetzung. Als Beispiele wären die Entwicklung von Web-Portalen zur Abbildung von Prozessschritten zwischen Erst- und Rückversicherungen oder die Entwicklung eines Informationssystems für die spezifischen Erfordernisse der gesetzlichen Krankenversicherungen zu nennen. (31.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - adesso: Aufwärtstrend dürfte sich fortsetzen - AktienanalyseIm Tech-Segment gibt es kaum Aktien, die von der Korrektur verschont geblieben sind, eine Ausnahme ist adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Die Papiere des Beratungs- und Softwareentwicklungsunternehmen hätten mitten in den Kriegs-Wirren sogar den Ausbruch aus einem Seitwärtstrend geschafft und ein Rekordhoch markiert. Allein seit 2019 sei es mit dem Kurs um mehr als 300 Prozent nach oben gegangen. Quasi als "Belohnung" sei der Titel nun in den SDAX aufgestiegen. Die Indexaufnahme sei Ausdruck des Investoreninteresses an dem stark wachsenden und profitablen Unternehmen. adesso habe in den vergangenen zehn Jahren den Umsatz im Schnitt um 20 Prozent pro Jahr gesteigert und die Mitarbeiterzahl auf inzwischen mehr als 5.800 ausgebaut."Wir werden im Rahmen unserer Wachstumsstrategie konsequent das Ziel weiterverfolgen, das Unternehmen zu einem der führenden Beratungs- und Technologiekonzerne in Europa auszubauen", habe Vorstandschef Michael Kenfenheuer anlässlich der SDAX-Mitgliedschaft erklärt. "Der Bedarf an IT-Dienstleistungen und Software ist ungebrochen hoch, so dass adesso aufgrund der eigenen vorteilhaften Aufstellung auch künftig davon profitieren wird." Freilich sei die Aktie mit einem KGV von gut 30 auf Basis der für 2023 erwarteten Gewinne nicht mehr allzu günstig bewertet, was angesichts der hohen Schlagzahl des Unternehmens jedoch durchaus gerechtfertigt sei. Insofern dürfte sich der Aufwärtstrend des Titels fortsetzen. (Ausgabe 12/2022)Börsenplätze adesso-Aktie: