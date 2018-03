Xetra-Aktienkurs adesso-Aktie:

Kurzprofil adesso AG:



Mit über 2.400 Mitarbeitern und 18 Standorten ist adesso (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) einer der führenden IT-Dienstleister im deutschsprachigen Raum. Im Zentrum der Beratung und Softwareentwicklung von adesso stehen die Kerngeschäftsprozesse der Kunden. Durch klugen Einsatz von Informationstechnologie werden diese für den Geschäftserfolg wichtigen Prozesse flexibler und produktiver. (10.03.2018/ac/a/nw)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - adesso-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die adesso-Aktie (ISIN: DE000A0Z23Q5, WKN: A0Z23Q, Ticker-Symbol: ADN1) unter die Lupe.Hinter den Adesso-Aktionären liege ein bewegtes Jahr. Am Ende sei die unterjährig gesenkte Guidance klar übertroffen worden. Das Papier des deutschen IT-Dienstleisters und Softwareherstellers erwache derweil aus seinrer mehrmonatigen Lethargie und setze zur Trendfortsetzung an.Die adesso-Aktie sei fundamental attraktiv und verfüge auf dem aktuellen Kursniveau noch über deutliches Kurspotenzial. Wachstumstreiber würden auch künftig das Kerngeschäft mit Beratung und individueller Softwareentwicklung, der Ausbau der eigenen Versicherungssoftwareprodukte in|sure und weitere Zukäufe bleiben. Beflügelt von einem positiven Newsflow dürfte die adesso-Aktie daher schon bald aus ihrer mehrmonatigen Seitwärtsbewegung ausbrechen und eine neue Aufwärtsbewegung starten. Kurse jenseits der 70-Euro-Marke seien daher im laufenden Jahr möglich, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.03.2018)