Kurzprofil ad pepper media International N.V.:



ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF) ist eine international tätige Online-Marketing Gruppe. Mit 10 Gesellschaften in 6 europäischen Ländern und den USA, entwickelt ad pepper media für Kunden wie British Airways, Burberry, CHRIST, DKV, Hertz, Galeria Kaufhof, Levi's oder Sony digitale Lösungen in mehr als 50 Ländern weltweit. Zur Gruppe gehören die Unternehmen ad pepper media (Lead-Generierung), ad agents (SEO, SEA), Globase (CRM-Technologie), mediasquares (Online-Vermarkter) und Webgains (Affiliate Marketing). (01.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ad pepper media-Aktienanalyse von Analyst Henrik Markmann von der Montega AG:Henrik Markmann, Analyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145, WKN: 940883, Ticker-Symbol: APM, NASDAQ OTC-Symbol: ADPMF).ad pepper werde voraussichtlich Mitte Oktober vorläufige Q3-Zahlen veröffentlichen, die an die erfreuliche Entwicklung in H1/20 anknüpfen sollten.Nach dem starken ersten Halbjahr mit einem Erlöswachstum von +10,2% yoy sowie einer deutlich überproportionalen Ergebnisentwicklung (EBITDA: +76,1% yoy) sollte sich bei ad pepper im dritten Quartal die positive operative Entwicklung fortgesetzt haben. Konkret halte Markmann einen Umsatz von 5,8 Mio. Euro (+14,5% yoy) sowie ein EBITDA i.H.v. 0,7 Mio. Euro (+20,4% yoy) für realistisch, was bei ad pepper Höchstwerte für ein Q3 darstellen würde.Dabei dürfte ad pepper wie schon in H1/20 von einer Beschleunigung des Digitalisierungstrends mit einer damit einhergehenden Werbebudgetverschiebung in Richtung Online-Marketing profitieren. Weiteren Rückenwind sollte das Unternehmen nicht zuletzt durch die nach wie vor bestehenden COVID-19-Einschränkungen im stationären Handel spüren. Aufgrund der stark diversifizierten Kundenbasis sollten Werbebudgets von Unternehmen aus der so genannten "Stay-at-home-Economy" (u.a. Sport, Freizeit & Hobbies, Home & Garden sowie Toys & Games) die rückläufigen Werbeausgaben anderer Endkunden (u.a. Travel, Hotel und Transportation) deutlich überkompensieren. Darüber hinaus habe das Affiliate-Netzwerk Webgains in H1/20 rund 200 Neukunden aus diversen Branchen gewonnen. Da das Onboarding nach Erachten des Analysten einige Wochen in Anspruch nehme, dürften die Effekte hieraus erst in H2/20 vollständig sichtbar werden. Neben Webgains habe auch die Full-Service-Agentur ad agents durch die erneute Platzierung im Fachmedium iBusiness unter den Top 10 der Performance-Marketing-Agenturen in Deutschland (Platz 8 von 66) gezeigt, dass die Marktposition trotz des durchaus kompetitiven Wettbewerbsumfelds sehr gut sei.ad pepper dürfte in etwa zwei Wochen trotz des traditionell schwächeren dritten Quartals erfreuliche vorläufige Q3-Zahlen präsentieren und damit zeigen, dass der Wachstumstrend aus H1/20 im aktuell günstigen Marktumfeld fortgesetzt werden könne.Die Equity Story ist für Henrik Markmann unverändert attraktiv, sodass der Analyst der Montega AG seine Kaufempfehlung für die ad pepper media-Aktie bestätigt. Nach Anhebung seiner Prognosen erhöhe sich auch sein Kursziel leicht auf 4,80 Euro (zuvor: 4,70 Euro). (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link